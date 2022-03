Genova Rivarolo, incendio in un magazzino di idraulica

Genova, incendio in un magazzino di idraulica a Rivarolo.

Un incendio è divampato nel quartiere genovese di Rivarolo. Le fiamme si sono sviluppate in un magazzino di idraulica e in parte, del capannone attiguo.

Il rogo è avvenuto verso le ore 20 in via Vezzani, dietro il campo di calcio. A segnalare il fatto sono stati gli stessi proprietari che sono riusciti a lasciare in tempo il magazzino e gli uffici prima che l’incendio prendesse campo. Sul posto, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate a domare l’incendio, oltre agli agenti della municipale e al 118.

Non c’era pericolo per le case vicine, non ci sono stati né feriti né intossicati. Dai primi accertamenti non si riesce a definire le cause dell’accaduto. L’odore acre di bruciato è avvertito anche nel quartiere di Sampierdarena. I vigili del fuoco hanno raccomandano di tenere le finestre e le porte chiuse. ABov