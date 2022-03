Pallanuoto, Coppa Italia femminile: Bogliasco subito in vasca

Da Albaro a Ostia. Cinque giorni dopo il successo della Pro Recco, che a Genova ha conquistato per la sedicesima volta la Coppa Italia, l’attenzione si sposta al Polo Acquatico Frecciarossa per l’assegnazione dell’edizione numero 11 della Coppa Italia UnipolSai di pallanuoto femminile.

Per l’ottava volta, e settima consecutiva, si giocherà al Centro Federale che nelle ultime tre stagioni ha visto vincere e alternarsi nei festeggiamenti la SIS Roma (6-5 al Rapallo), la Plebiscito Padova (10-8 a L’Ekipe Orizzonte) e L’Ekipe Orizzonte (6-5 alla Roma).

L’appuntamento con la Final Six è in programma da venerdì 18 a domenica 20 marzo. L’Ekipe Orizzonte e la SIS Roma, già qualificate alle semifinali, attendono le vincenti dei quarti di finale CSS Vetrocar Verona-Bogliasco e Plebiscito Padova-Rari Nantes Florentia. Prevista la diretta su Rai Sport + HD della prima semifinale, mentre è garantita la diretta streaming su www.raisport.rai.it della seconda semifinale e della finalissima. Il resto del programma (due quarti di finale e la finale per il terzo posto) sarà trasmesso live su Waterpolo Channel. Arbitri designati: Alessia Ferrari, Giuliana Nicolosi, Stefano Pinato, Daniele Bianco, Francesco Romolini, Antonio Guarracino e Fabio Ricciotti. Giudice arbitro: Gabriele Melis

Per accreditarsi c’è tempo fino a giovedì 17 marzo e le modalità per la richiesta per i media sono online sulla home page federale.

Programma e tv della FINAL SIX 2022

Venerdì 18 marzo / Quarti di finale

A) CSS Verona-Bogliasco 1951 alle 17:00 in diretta streaming su Waterpolo Channel

B) Plebiscito Padova-RN Florentia alle 19:00 in diretta su Waterpolo Channel

Sabato 19 marzo / Finale 5/6 posto e Semifinali

Finale 5/6 posto perdente quarto A-perdente quarto B alle 12.00

L’Ekipe Orizzonte – vincente B alle 17:00 in diretta su Rai Sport + HD e in diretta streaming su www.raisport.rai.it

SIS Roma-vincente A alle 19:00 in diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita alle 21:45 su Rai Sport + HD

Domenica 20 marzo / Finali

Finale 3° posto alle 15:00 in diretta streaming su Waterpolo Channel

Finale 1° posto alle 17:00 in diretta su www.raisport.rai.it e in differita su Rai Sport alle 22.30

Albo d’oro

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

2017 Plebiscito Padova

2018 L’Ekipe Orizzonte

2019 SIS Roma

stagione 2019-2020 Plebiscito Padova

2021 L’Ekipe Orizzonte

Finali

2012 final four a Sori / Venosan Catania-NGM Firenze 13-12

2013 final four a Ostia / Geymonat Orizzonte Catania-Rapallo 8-7

2014 final four a Rapallo / Rapallo-Orizzonte Catania 11-10

2015 final four a Messina / Plebiscito Padova-Despar Messina 12-6

2016 final six a girone a Ostia: 1. Bogliasco Bene 13, 2. Rapallo 10, 3. Plebiscito Padova 9, 4. Mediostar Prato 6, 5. Città di Cosenza 6, 6. L’Ekipe Orizzonte 0

2017 final six a Ostia / Plebiscito Padova-Waterpolo Messina 14-5

2018 final six a Ostia / SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-12

2019 final six a Ostia / SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 6-5

stagione 2019-2020 final six a Ostia / Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 10-8

2021 final six a Ostia / Lifebrain SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 5-6