Sono state riaperte le strade via Ferri (Valpolcevera) e via Borzoli (Borzoli).

Mentre rimangono chiuse via Rubens per frana all’altezza del campeggio di Vesima; corso Perrone (Valpolcevera); via Chiaravagna (Sestri Ponente); via S. Ambrogio di Fegino (Fegino) e via Fiodor (Carignano).