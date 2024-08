Genova Pra’ scontro tra scooter e mezzo Amiu: un 18enne ferito

Ieri sera, intorno alle 23:10, in via Pra’ si è verificato un incidente dove uno scooter con alla guida un 18enne, si è scontrato, per cause ancora in fase di accertamento, con un autocarro di Amiu.

Il giovane, cadendo, ha riportato diversi traumi da schiacciamento ad una gamba.

Sul posto il 118 con ambulanza della Croce Verde Praese e l’automedica Golf 5.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino.

Presente anche la polizia locale con la sezione infortunistica per i rilievi del caso.