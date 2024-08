Assicurazione RC auto: come funziona e cosa copre la tua polizza

L’rc auto (Responsabilità Civile Autoveicoli) è una polizza obbligatoria per legge, necessaria per poter circolare con il proprio veicolo, che copre il veicolo stesso per i danni causati a terzi in caso di incidente stradale. Si tratta di una protezione fondamentale per gli assicurati, ma non sempre ci si ricorda cosa copre nello specifico. Facciamo subito un po’ di chiarezza.

Funzionamento dell’assicurazione RC auto

Quando si sottoscrive una polizza RC auto, il contraente paga un premio assicurativo all’impresa scelta. In cambio, l’assicurazione copre il veicolo per i danni causati a terzi in seguito a un incidente stradale di cui il veicolo assicurato è responsabile. Il premio varia in base a diversi fattori, che comprendono i dati relativi a proprietario, contraente e conducente del veicolo, le caratteristiche del veicolo stesso e l’area di residenza. È importante ricordare che, in caso di responsabilità nella causazione di un sinistro, la RC auto copre solo i danni a terzi e non anche quelli eventualmente subiti dallo stesso veicolo responsabile. Questi ultimi saranno coperti dalle eventuali garanzie accessorie aggiunte in polizza.

Cosa copre la polizza RC auto

La polizza RC auto copre i danni fisici e materiali causati a terzi in caso di incidente entro determinati massimali (stabiliti per legge, che è possibile tuttavia aumentare in fase di sottoscrizione della polizza). Nello specifico, la copertura include:

Danni a persone. L’assicurazione copre le lesioni fisiche subite da conducenti non responsabili di sinistri, passeggeri, pedoni. Danni a cose. Vengono risarciti i danni materiali a proprietà altrui, come veicoli, edifici, recinzioni, e qualsiasi altro bene danneggiato nell’incidente.

È cruciale notare che, in caso di responsabilità di un sinistro, la RC auto non copre i danni subiti dal veicolo assicurato o le lesioni fisiche subite dal suo conducente. Per questi tipi di copertura, è necessario integrare la polizza con coperture aggiuntive come ad esempio la garanzia kasko, quella contro atti vandalici, furto e incendio, e altre coperture opzionali.

Tra le numerose assicurazioni presenti sul mercato, ConTe.it, distributore assicurativo del Gruppo Admiral, si distingue come una delle migliori soluzioni per stipulare una polizza completa. ConTe.it offre una vasta gamma di polizze personalizzabili, consentendo ai clienti di scegliere le coperture più adatte alle proprie esigenze. Inoltre, l’impresa è rinomata per il suo eccellente Servizio Clienti, con servizi sempre disponibili e consulenti qualificati.

Uno dei punti di forza di ConTe.it è, infine, la trasparenza delle sue offerte. I clienti possono facilmente ottenere preventivi online e avere una chiara comprensione dei costi e delle coperture incluse. Questo livello di chiarezza e affidabilità ha reso ConTe.it una scelta popolare tra i conducenti italiani.

Oltre alla copertura RC auto, ConTe.it offre anche una vasta gamma di garanzie accessorie che possono essere aggiunte alla polizza per una protezione completa. Tra queste, si trovano la copertura contro gli infortuni del conducente, la tutela legale, l’assistenza stradale, e molte altre opzioni per una maggiore serenità alla guida.

Quando si deve stipulare una polizza auto, tra i tanti aspetti da considerare, è bene valutare attentamente l’assicurazione con cui si decide di procedere. La scelta di una realtà solida e affermata, che possa rappresentare realmente il supporto di cui si può aver bisogno nei momenti di difficoltà, è la sola in grado di garantire sicurezza quando ci si mette alla guida.