Amministrative Genova, Michele Colnaghi confermato alla guida del Centro Ovest

“Il Municipio è la nostra casa e nonostante la Giunta uscente di centrodestra abbia voluto toglierci risorse e dunque dignità, noi non abbiamo mai mollato e ci siamo battuti giorno dopo giorno per avere tutti i servizi che ci spettano di diritto in quanto genovesi”. Lo aveva detto Michele Colnaghi in qualità di presidente del II Municipio presentando la candidatura per il rinnovo della carica nelle amministrative.

Questa sera in seguito alla vittoria che lo ha riconfermato presidente del Municipio Centro Ovest in una coalizione di Centro sinistra che sosteneva Ariel Dello Strologo, Colnaghi dichiara: “Domani dirò tutto quello che fin ora ho tenuto dentro, per stasera voglio solo dirvi grazie, proseguiamo il nostro cammino insieme, siete la mia comunità ed è un’onore continuare a rappresentarvi.

Chiudo gli occhi e mi tornano in mente alcune parole che hanno dato il via a questo mio cammino e che sento sempre così attuali… comunità, onestà, partecipazione, solidarietà….. bene , ripartiamo da qua insieme.”

Michele Colnaghi viene confermato alla presidente del Municipio 2 Centro Ovest con 9.027 voti (46,97%). Secondo Fabrizio Radi con 8702 (45,28%). Loredana Villanacci, terza con 766 voti e quarto Bruno d’Arrigo 724.