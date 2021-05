Genova, Lanterna illuminata per i Rolli Days

Venerdì 14 e domenica 16 maggio 2021, in occasione dei Rolli Days, la Lanterna si illumina con i colori di Genova in apertura e chiusura dell’evento

In apertura e chiusura dell’evento di questo weekend, al tramonto il monumento simbolo di Genova si illuminerà in bianco e rosso, colori della bandiera della città, per sottolineare il valore sociale e identitario del nostro patrimonio culturale.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Continua inoltre il calendario internazionale: il programma con tutte le date delle ricorrenze o iniziative locali, nazionali, internazionali UNESCO e delle Nazioni Unite e relative illuminazioni, è disponibile sul sito:

L’illuminazione è visibile anche online

http://www.lanternadigenova.it/webcam/ grazie alla webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova.

[*In caso di condizioni meteo avverse/temporali, pur mantenendo il sostegno all’iniziativa promossa, l’illuminazione artistica e la webcam dovranno essere disattivate per preservare gli impianti dal rischio di danni causati dalle scariche atmosferiche]

Ricordiamo inoltre che, fino a nuova indicazione

> Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è visitabile

VENERDÌ, SABATO, DOMENICA E FESTIVI

DALLE 10 ALLE 18 (ultimo ingresso alle 17.30)

Con il suo Open Air Museum nel parco, il suggestivo Museo nelle antiche fortificazioni e il faro, fino a raggiungere la prima terrazza panoramica con vista a 360° sulla città e il suo porto.