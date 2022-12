Genova Est, lavori infiniti e A12 a doppio senso di marcia: altro incidente. Quattro feriti

Incidente frontale nelle prime ore di oggi sull’autostrada A12 nei pressi del casello di Genova Est.

Quattro persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo lieve.

Lo scontro sarebbe avvenuto a seguito di un colpo di sonno di uno dei conducenti, in un tratto a doppio senso di marcia per i lavori dei cantieri infiniti sulle autostrade liguri.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e gli agenti della Polizia Stradale.

I feriti, tutti giovani, sono stati trasferiti tre in codice giallo e uno in codice verde all’ospedale San Martino.

Sul luogo dell’incidente si sono formate code. Non è la prima volta che si verificano incidenti nei tratti in autostrada dove il traffico veicolare è costretto a deviazioni e restringimenti per gli infiniti lavori in corso.