Genoa, Gilardino si gioca la panchina con Frosinone e Bari

Il tecnico del Grifone Gilardino si gioca nelle ultime due partite dell’anno la riconferma in rossoblu.

Gilardino se la giocherà da qui alla pausa contro due avversarie di rango. Domenica prossima ospiterà il Frosinone primo della classe a Marassi (ore 20.30) per una sfida dal sapore Mundial contro Fabio Grosso. La sera di Santo Stefano, 26 dicembre, sarà ospite del Bari, terzo in classifica. Due test probanti, complicati, ma per questo molto attendibili sulla tenuta della squadra e sulla capacità del giovane allenatore di gestire un gruppo di calciatori di prima fascia per la categoria, molti dei quali abituati alla serie A o mestieranti esperti della cadetteria. Per il momento, Gilardino sembra aver trovato il giusto feeling con lo spogliatoio, al contrario del suo predecessore, nei fatti esonerato dalla squadra prima ancora che dalla società. L’obiettivo del Genoa è la promozione, diretta o dai play-off