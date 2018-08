Genova e Liguria, azzerati arrivi nuovi migranti. E da inizio anno solo 75

Azzerato il numero dei nuovi arrivi di migranti sul nostro territorio. Dall’inizio dell’anno ne sono comunque arrivati solo 75.

Lo ha reso noto la Prefettura di Genova, che pubblica online il resoconto ufficiale della situazione.

Alla data di oggi risulta che “il 15/06/2018 sono arrivati in Liguria 25 migranti provenienti da Catania, così distribuiti: 9 per Genova, 5 per Imperia, 5 per La Spezia e 6 per Savona” il cui trasferimento era già stato sostanzialmente programmato prima della nomina del ministro dell’Interno Matteo Salvini, avvenuta il primo giugno.

Inoltre “il 30/05/2018 sono arrivati in Liguria 25 migranti provenienti da Palermo, così distribuiti: 9 per Genova, 5 per Imperia, 5 per La Spezia e 6 per Savona” e “il 25/01/2018 sono arrivati in Liguria 25 migranti provenienti da Ragusa, così distribuiti: 9 per Genova, 5 per Imperia, 5 per La Spezia e 6 per Savona”.