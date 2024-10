Genova Corso Europa, perde il controllo dell’auto e abbatte un semaforo

Questa mattina, poco prima delle 5, in Corso Europa a Genova si è verificato un incidente stradale, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Un giovane di 20 anni alla guida di un’auto ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un semaforo, che è stato abbattuto.

L’incidente è avvenuto in direzione Genova, all’altezza dell’incrocio con via Shelley. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del personale sanitario, con l’automedica Golf 1 e un’ambulanza dei volontari del Soccorso di Ruta. Gli agenti della polizia locale hanno gestito il traffico per garantire la sicurezza nella zona. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale San Martino per le cure del caso.

Altro incidente con un mezzo a due ruote in corso Europa

Sempre in corso Europa, ma alle 8.30, una donna di 25 anni è caduta con la sua moto. Soccorsa da un’ambulanza di di OV Squadra Emergenze, è stata trasportata in codice giallo al San Martino. Sul posto la polizia locale.