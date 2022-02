Genova, controlli green pass e mascherine della Polizia locale: 9 multe

Sono proseguiti anche nella giornata di ieri, il giorno dopo l’obbligatorietà per gli over 50 del supergreen pass per accedere sul luogo di lavoro, i controlli della Polizia locale.

Sono stati 1.003 i certificati verdi controllati, con sette sanzioni emesse al di fuori del Centro Storico.

Mentre è stata elevata una sola la multa per il non corretto utilizzo delle mascherine, fuori dal centro città.

Dai 44 controlli sulle attività economiche è emersa una sola irregolarità, relativa al green pass.

Dai 20 controlli sui mercati rionali, di cui 10 nel Ponente e 10 in Valpolcevera, non sono emerse irregolarità. Non ci sono state denunce.