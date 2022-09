Genova, ancora cinghiali nella notte ad Albaro

Ancora cinghiali, nella notte, per le strade di Genova. Questa volta hanno scelto le vie di Albaro. Allerta è partita dal canale telegram del Comune di Genova.

La polizia locale li ha segnalati la loro presenza in via Cavallotti e in via Caprera intorno alle 1,40 e in via Giordano Bruno all’1.58.

Non si sono state problematiche o contatti con auto e mezzi a due ruote.

Proprio ieri una femmina con dei cuccioli ha girovagato per Città alta per poi finire dapprima a Villetta di Negro e poi all’Acquasola dove sono stati narcotizzati e portati via in gabbie con destinazione ignota.