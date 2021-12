Genova, alloggi Arte mal riscaldati. Pastorino: compito istituzioni evitare i disagi

“Come consigliere regionale e vice presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, oggi ho inviato una lettera al direttore pro tempore di ARTE Genova su segnalazione del consigliere del Municipio Ponente Filippo Bruzzone.

Abbiamo infatti ricevuto numerose sollecitazioni da parte di cittadini abitanti in via Novella, via della Benedicta e via De Sanctis che lamentano problemi di riscaldamento in stabili di proprietà di ARTE, creando molti disagi soprattutto con l’irrigidirsi delle temperature.

Ho quindi chiesto un intervento urgente e che siano anche inviati allo scrivente i report degli interventi di manutenzione e i risultati verificati dai tecnici sugli impianti in questione.

Perché è compito delle Istituzioni fare di tutto affinchè, in una situazione complessa e di difficoltà sociale come quella attuale, siano evitati disagi di questa portata a chi abita negli stabili di proprietà di ARTE”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale di Linea condivisa Gianni Pastorino.