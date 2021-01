Genova, al via l’anno Accademico Università della Terza Età

Evento Live lunedì 18 gennaio 2021 ore 16 in diretta sui canali Youtube e Facebook di UniGe e Goodmorning Genova

Da periferia a centro: il Borgo di Prè dall’Età Romana ai palazzi dei Magnifici

Un evento live su Youtube, rilanciato dai social dell’Ateneo e di Goodmorning Genova inaugurerà, lunedì 18 gennaio a partire dalle ore 16, l’Anno Accademico 2020/2021 di UniTE Sissy de Sguaines, l’Università della Terza Età dell’ateneo genovese, l’offerta formativa aperta ai cittadini over 45 quest’anno in modalità a distanza.

Reduce dal successo ottenuto dalla serie di video dedicati alle chiese dei Rolli realizzate dal Comune di Genova in collaborazione con UniGe, l’esperto di storia dell’arte moderna Giacomo Montanari si concentrerà sulla stratificazione della città di Genova nello spazio e nel tempo nel quartiere dove sorge il nucleo storico delle sedi dell’Università conversando con il diverso punto di vista dell’archeologo prof. Fabrizio Benente, nuovo prorettore alla terza missione di Ateno. L’incontro dal titolo “Da periferia a centro: il Borgo di Prè dall’Età Romana ai palazzi dei Magnifici” sarà arricchito in diretta da materiali multimediali e immagini.

Accoglierà i partecipanti il saluto del presidente di UniTe prof. Francesco Surdich.

Come tutta la didattica UniGe, anche le lezioni proposte nei corsi offerti alla città quest’anno si sono dovuti trasferire online a causa dell’emergenza COVID-19; a differenza degli altri anni però è possibile iscriversi tutto l’anno, dato che si può usufruire delle registrazioni delle lezioni passate; la modalità a distanza permette inoltre l’accesso alle lezioni di tutte le aree, mentre gli scorsi anni la capienza delle aule rendeva necessaria la scelta di un’ unica materia da seguire.

In allegato il comunicato stampa completo.