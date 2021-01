Ciao Riccardo Cioni, dj Full Time

Maurizio Zini ricorda il più grande Dj della Toscana, Riccardo Cioni

Dj Full Time, con lo speciale televisivo “CIAO RICCARDO” in onda mercoledì 13 gennaio 2021 dalle ore 22,05 ed in replica giovedì 14 gennaio 2021 dalle ore 19,00 dal nuovo studio uno di Telecentro 2 canale 94 del digitale terrestre oltre varie repliche anche sul canale 272, con foto e video personali e su internet, delle varie serate e presentazioni davanti il pubblico delle grandi occasioni, di vari eventi del DJ Tour e DJ della Discoteca Concorde 80/90.

Per me è stato un grande onore, dichiara Maurizio Zini, averlo potuto presentare davanti il suo vasto pubblico, in varie serate in tutti questi anni. Ci lascia un ricordo indelebile nel nostro cuore e la sua musica ci ha accompagnato dalla nostra gioventù fino ai giorni nostri.

Toccante e commovente il saluto di Enrico Tagliaferri di Radio Mitology, che dedicherà tutti i sabato sera alle ore 23 un dj set di Riccardo Cioni da far ascoltare a tutti i suoi estimatori