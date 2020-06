Genoa, week end di riposo per la truppa rossoblu

Corre il pallone sul prato del Signorini, dove la squadra sta per chiudere la quarta settimana di allenamenti dalla ripresa dell’attività.

Dopo la seduta in calendario sabato, il programma prevede un mini-riposo per tirare il fiato e recuperare energie. Il tour de force del calendario, condensato di impegni dalla sfida con il Parma in poi, non concederà più tregue sino alla fine dei giochi, fermo restando che il torneo possa concludersi regolarmente, senza strascichi o ulteriori stravolgimenti. Con il rientro in gruppo di Ichazo, Didi Nicola e lo staff stanno operando con il team al completo. L’eccezione è rappresentata da Radovanovic, in contatto quotidiano con il tecnico e il reparto medico diretto dal dott. Gatto. Il centrocampista serbo sta concludendo l’iter riabilitativo in Serbia, prima del rientro alla base nel giro di qualche settimana