Non solo caos in città e nel Ponente: 5 chilometri di coda in A12 verso Recco

Cantieri infiniti e disastro autostrade.

Mentre il traffico cittadino stamane risulta ancora in tilt per la mancata riapertura del tratto in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, si è formata una coda di cinque chilometri in A12 Genova-Livorno, in direzione Rosignano, tra Genova Est e Recco per lavori.

Sono state segnalate code di circa un chilometro anche tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est, e in A7 Milano-Serravalle-Genova, in direzione Genova, sul bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno.

Nel pomeriggio la situazione potrebbe peggiorare per l’arrivo di turisti da Lombardia e Piemonte diretti verso le Riviere di levante e ponente.

I responsabili della Prefettura di Genova nelle scorse settimane avevano attivato un piano che prevede il presidio fisso dei cinque caselli autostradali genovesi, una viabilità alternativa per i mezzi pesanti, e l’attivazione della protezione civile in caso di maxi ingorghi.