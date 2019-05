Genoa, vertice a Pegli sul futuro di Prandelli

Sono ore frenetiche per il futuro della panchina rossoblù con un vertice tra allenatore e dirigenti genoani per dipanare le nubi sul futuro tecnico.

Cesare Prandelli è arrivato poco prima delle 11 a Pegli, nella sede di Villa Rostan: per l’allenatore rossoblù, che aveva preferito non parlare in conferenza stampa domenica sera dopo il pareggio-salvezza con la Fiorentina, è l’occasione per incontrare l’Ad Zarbano, il Dg Perinetti e il Ds Donatelli; non dovrebbe invece esserci il presidente Preziosi, che in questi giorni è all’estero.

Grazie alla salvezza conquistata all’ultima giornata a Firenze, per il tecnico è scattato il rinnovo automatico del contratto sino al 2020, ma la sua permanenza al Genoa è molto incerta