Una notte da 10: la festa di Flachi per il Gaslini alla Sciorba

Questa sera, venerdì 31 maggio La Cantera Stadium della Barabino & Partners della Sciorba in via Adamoli 57 si vestirà a festa per “Una Notte da 10”, la manifestazione benefica a favore dell’istituto pediatrico Giannina Gaslini per sostenere il progetto “Attrezzature tecnologiche e diagnostiche”.

L’evento, voluto dall’ex calciatore della Sampdoria Francesco Flachi con il patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria, prevede sport e intrattenimento. E c’è chi l’ha già definita la serata di addio al calcio di Flachi.

La giornata inizierà con un torneo pomeridiano fra società di scuole calcio genovesi fra cui: U.S. Polis Genova 1993, Sport Club Molassana Boero, Asd FC Bogliasco, Unione Sportiva Sestri Levante e Fratellanza Sportiva Sestrese Calcio 1919.

La manifestazione proseguirà in serata con un triangolare dove protagonisti saranno vecchie glorie calcistiche che hanno militato nelle due principali squadre genovesi e non solo.

Fra gli invitati: Walter Novellino, Gigi Cagni, Cristiano Doni, Fabio Bazzani, Simone Inzaghi, Christian Maggio, Christian Vieri, Adrian Mutu, Marco Borriello, Sinisa Mihaijlovic, Stefano Bettarini, Angelo Palombo, Fabio Quagliarella, e molti altri giocatori.

Presentano la serata Andrea Carlini, star del programma televisivo “Colorado” supportato dal comico Paul D. Genovese. Madrina e presentatrice della serata sarà Barbara Pedrotti, giornalista, speaker, conduttrice televisiva, report e volto fisso di Sky Sport.

Il divertimento sarà assicurato anche dalla “Blue Circle Band”, che si occuperà dell’intrattenimento musicale, e dalla partecipazione di altri numerosi artisti tra la band esordiente #ARTISTINSIEMEPERGENOVA (Abes, Beatrice, Viola e Titto) che presenteranno il loro ultimo singolo, “Silenzio”, dedicato a Genova.

“Personalmente, e a nome dell’amministrazione comunale, accolgo con piacere e orgoglio questa importante iniziativa benefica, che, attraverso il mondo sportivo, contribuisce a realizzare progetti concreti nel campo medico e sociale – dichiara il consigliere comunale delegato allo Sport Stefano Anzalone. Trovo anche molto incoraggiante, vedere grandi campioni affiancarsi ad atleti di società sportive presenti sul territorio per perseguire insieme un intento di alto valore come quello della solidarietà”.

Ecco il programma della giornata

Ore 16 – Quadrangolare scuole calcio leva 2009: U.S. Polis Genova 1993, Sport Club Molassana Boero, Fratellanza Sportiva Sestrese Calcio 1919 e A.s.d. Genova Calcio.

Ore 18 – Quadrangolare scuole calcio leva 2007: Sestese Calcio, Asd FC Bogliasco, Unione Sportiva Sestri Levante e Gsd San Michele; Quadrangolare scuole calcio leva 2012-2013: Sport Club Molassana Boero, Asd FC Bogliasco, Asd Vallescrivia 2018 e Asd Scuola Calcio Città Giardino.

Ore 20.30 – Welcome di Benvenuto.

Ore 21 – Triangolare Vecchie Glorie: Sampdoria Blu (1999-2007), Sampdoria Bianca (1999-2007) e Acd Bagno e Ripoli.