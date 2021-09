Genoa-Verona, Ballardini: Punto guadagnato ieri sera

Ballardini commenta soddisfatto il rocambolesco pari del Genoa contro il Verona.

“Non sono un caso, lui è un giocatore bravo e se ha queste motivazioni viene fuori il suo talento e la sua confidenza con il gol. Non ha bisogno di guardare la porta, sa dov’è. Se si allena lui è questo. Il risultato? Bisogna essere onesti, il Verona è una squadra più forte del Genoa. Anche questa sera ha dimostrato di essere forte, noi ora facciamo fatica ad essere squadra, facciamo fatica nel gioco, ma abbiamo umiltà e la voglia di fare una corsa in più che ci permette di giocarcela anche con un avversario di grande fisicità e qualità come il Verona. Il Genoa deve fare ancora tanta strada, il Verona è più avanti di noi perciò il punto per me è guadagnato.”