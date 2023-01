Genoa-Venezia, dirige il Monday Night l’arbitro Miele di Nola

E’ stato reso noto il nome dell’arbitro che dirigerà il Monday Night di serie B del prossimo turno cadetto.

La direzione arbitrale del posticipo, valido per la 20ma giornata di campionato, tra Genoa e Venezia, in programma allo “Stadio Luigi Ferraris” lunedì 16 gennaio alle 18:45, è stata affidata a Gianpiero Miele appartenente alla sezione A.I.A. di Nola. Gli assistenti indicati dalla C.A.N. sono Ciro Carbone (sezione di Napoli) e Alessandro Giallatini (sezione di Roma 2). Nel ruolo di quarto ufficiale è stato designato Enrico Maggio della sezione di Lodi. La video assistenza sarà curata dall’arbitro Vmo Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo, in collaborazione con l’assistente Vmo Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo.