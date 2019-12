Genoa, ultimo decennio: Grifone tra le otto non retrocesse

Mica facile salvare la ghirba se non si possiedono fatturati top. Una regola che vale in Italia, come all’estero. Basta dare un’occhiata al ristretto elenco di club che, nell’ultimo decennio, non sono retrocessi nei cinque maggiori campionati europei.

In Serie A Tim il Genoa condivide questa statistica con otto sorelle: Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma e Udinese.

In Bundesliga si contano nove squadre: Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e ‘Mgladbach, Mainz 05, Schalke 04, Hoffenheim, Wolfsburg, Werder Brema. Dieci in Ligue 1: St-Etienne, Bordeaux, Lille, Montpellier, Lione, Nizza, O.M., Psg, Stade Rennais, Toulouse. Sette nella Liga: Athletic Club, Atletico Madrid, Barcellona, Espanyol, Real Madrid, Siviglia e Valencia. Altrettante in Premier: Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester City e United, Tottenham.