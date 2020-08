Genoa, ultime prove in vista del Verona

Sono partite a tutto spiano le prove generali per la partita con l’Hellas Verona. Davanti agli stati maggiori della dirigenza, l’allenamento dell’ante-vigilia è stato suddiviso in varie fasi, consegnando allo staff notizie positive sia sull’approccio mentale del gruppo, a distanza di due giorni dalla sfida con il Sassuolo, sia sui miglioramenti evidenziati dai giocatori in recupero. Dopo il riscaldamento curato dai preparatori, la bacchetta è passata tra le mani del tecnico Nicola e del vice Cacicia, intenti a lavorare sugli schemi da memorizzare. Azioni su azioni perfezionate da conclusioni in porta, con il pallone in viaggio su direttrici prestabilite. Poi una lunga partitella a campo ridotto ha chiuso il programma, nel corso del quale sono state vagliate le soluzioni per assetto e uomini. Oggi rifinitura e trasferimento in ritiro.