Genoa, ufficializzata amichevole contro il PSG

La terza amichevole estiva del Genoa di Davide Ballardini sarà contro il Paris Saint-Germain.

La sfida di grande prestigio si giocherà ad Orleans sabato 24 luglio alle ore 19.

Ad annunciarlo il club di Enrico Preziosi, che aveva già fissato altre tre gare: sabato prossimo in ritiro alle 17 contro i dilettanti dell’FC Stubai, la seconda mercoledì 21 contro il Wacker Innsbruck sempre alle ore 17 a Neustift e la quarta il 31 luglio alle 17.30 a Magonza contro il Mainz ’05.

La sfida avrebbe potuto proporre un primo incontro sul campo tra i portieri della nazionale italiana Donnarumma e Sirigu ma in quella data i due neo campioni europei dovrebbero essere ancora in vacanza per recuperare le ferie.