Genoa, presentata la nuova maglia 2021/22

“La nostra maglia. La nostra casa”. Il centro R&D Kappa® celebra la città di Genova.

La piantina del centro della città, tono su tono, accompagna i classici quattro quarti rosso e blu sul pannello frontale e sulla lunetta interna. Sul retro della maglia è presente il lettering INTO CHEU DE ZENA in transfer.

I tessuti sono ultra leggeri e le cuciture in Nylon stretch forniscono ancora più elasticità e comfort. La tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire il massimo della vestibilità.

