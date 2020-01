Genoa, ufficiale l’arrivo di Iago Falque

Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver definito con Torino Fc, a titolo temporaneo con diritto di opzione per il riscatto definitivo, l’acquisizione dei diritti sportivi dell’attaccante Iago Falque (Vigo, Spagna, 04/01/’90). Il calciatore aveva giocato in rossoblù nella stagione 2014/15 (32 presenze in Serie A Tim e 13 gol) e ha già intrapreso l’attività con i compagni, effettuando i primi allenamenti sotto le direttive dello staff tecnico. Ha scelto di indossare la maglia n° 10.

Andata e ritorno a Genova per Iago Falque, cresciuto nella cantera del Barcellona prima del trasferimento in Italia, dove ha indossato in gioventù le maglie di Bari, Juventus e poi, a livello professionistico, di Genoa, Roma e Torino. Con l’Under 17 spagnola ha vinto un Mondiale e un Europeo. Villarreal B, Tottenham, Southampton e Almeria gli altri team che hanno connotato la carriera. Rapido e tecnico, piede mancino, dotato di dribbling. Un repertorio di qualità esploso con fragore proprio sotto la Lanterna, una delle felici intuizioni dello scouting rossoblù. Esterno, seconda punta, trequartista. Negli anni la capacità di interpretare più ruoli ne ha ampliato il raggio di azione.