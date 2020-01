Atalanta-Genoa, Behrami: Lotteremo fino alla fine

“Sarà una sfida tosta, come una pista da sci ripida e sferzata dalla neve; ma combatteremo fino alla fine, siamo in quattro a lottare per salvarci, una ce la farà e vogliamo essere noi”. Queste le parole di Valon Behrami, uno dei molti innesti scelti dalla società per rimpolpare la rosa e aiutare il Grifone nello sprint per la salvezza.

“Per me è fantastico essere tornato qui, dove tutto ha avuto inizio. Ora ho l’esperienza per gestire al meglio le emozioni e i momenti. Vivo tutto con più equilibrio. Per un calciatore sarebbe il massimo avere il fisico di un ventenne e la testa di un over-trenta. Ho ancora tanto da dare per la causa, l’ho messo subito in chiaro, non vedevo l’ora di iniziare. Con mister Nicola ho un rapporto diretto, è una delle persone di cui mi fidi. E’ una persona che ti arricchisce giorno dopo giorno. Se lo seguiremo tutti insieme, sono sicuro che i risultati miglioreranno sempre di più”.