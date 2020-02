Genoa, tutti i nuovi al lavoro al Pio

Lunedì di riposo per recuperare le energie dopo gli sforzi del Gewiss Stadium, che hanno portato un punto prezioso per il morale e la classifica. Da oggi testa e corpo impegnati per la sfida con il Cagliari. Al Ferraris, domenica alle 15. Orario del caro vecchio calcio di una volta. Si parte con il pranzo collettivo in club house e poi via sul prato del Signorini, ormai prossimo al completamento dei lavori di ristrutturazione. Una settimana completa per mister Nicola per lavorare con il gruppo nella sua interezza, inclusi gli ultimi arrivati dal mercato di riparazione. Sono sette i ‘colpi’ in totale. A cui si aggiungeranno gli elementi in uscita dall’infermeria. Non saranno della gara Behrami e Romero, causa squalifica.