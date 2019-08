Genoa, truppa trasferita a Chiavari per la Coppa

Notte al Tower per la squadra che sta concentrandosi in ritiro sul debutto di Coppa Italia con l’Imolese. Questa mattina i preparatori Chinnici, Pilati e Picone hanno diretto le operazioni durante l’attivazione muscolare sostenuta dai 22 convocati. Tra gli appuntamenti in agenda, la riunione tecnica convocata da Andreazzoli, per il ripasso delle consegne prima della partenza per Chiavari. Tutto regolare in ritiro in queste ore. La ‘Freccia Rossoblù’ sta scaldando il motore per il primo viaggio ufficiale, in una provincia assalita dai turisti e dal pienone in tutte le località.