Follo – L’ Asd Follo Calcio viaggia a ritmo, non ci sono dubbi, assai sostenuto. Fatto capolino nella stagione sportiva appena archiviata nel pallone a 11 giocatori in campo per squadra, più esattamente coi Giovanissimi, il club biancoblu di solo settore giovanile sta ora alacremente lavorando per debuttare pure fra gli Allievi: da qui l’ “Open Day” di martedì’ 20 e giovedì 22 Agosto prossimi che alla Cittadella dello Sport Follese sarà dedicato appunto alle annate 2003 e 2004. Intanto punto della situazione col Direttore generale Piero Rovani…

Traguardo dei 200 iscritti quindi ormai a tiro ?

Logica vorrebbe che alla costante crescita da parte nostra sotto l’aspetto organizzativo e metodologico (ricordiamo al proposito che abbiamo inserito nell’organico una psicologa dello sport e un laureato in Scienze motorie) si accompagnasse un proporzionale “trend” positivo pure in termini di numero di iscritti e i primi riscontri confermano il tutto. La ragione di tutti i nostri sforzi in fondo sono loro, bambini e bambine, ragazzi e ragazze.

E quando i fanciulli saranno grandi ?

Abbiamo pensato anche a quello; nel corso della nuova annata calcistica dovremmo procedere all’unione col vicino Follo S. Martino, che oggi milita in 1.a categoria, dopo aver sfiorato la Promozione. La creazione di un’unica società sarebbe logico coronamento degli sforzi delle due realtà e un passo importante per il nostro Comune, inoltre rappresenta il consono sbocco a portata di mano sul calcio adulto, a favore dei nostri giovani dopo tanta crescita nel “vivaio”. Contiamo d’arrivarci presto e nel frattempo, vediamo di esordire anche sul fronte Allievi, unica categoria giovanile che a questo punto ci manca. A ruota, è in programma la medesima richiesta per il riconoscimento ufficiale come “Scuola Calcio Elite”, in quanto oramai dotati di tutti i requisiti necessari.

Prossimo appuntamento se soltanto è possibile stabilizzare un attimo tale e tanta rincorsa ?

La presentazione di tutte le nostre squadre unitamente al Follo San Martino, il prossimo 6 Settembre, di venerdì e immancabilmente alla Cittadella.

Nella foto Piero Rovani insieme al figlio Matteo