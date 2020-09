Genoa, truppa rossoblu sotto pressione a Pegli

Doppio allenamento in agenda al centro sportivo, intervallati da pranzo e riposo in camera. Nella prima sessione lo staff ha suddiviso il gruppo in più tronconi. Fase atletica e muscolare in palestra, agli ordini dei preparatori. Lezioni tattiche sul terreno con il tecnico Maran, il vice Maraner e i collaboratori da una parte e dall’altra. Un lavoro approfondito sotto gli occhi del direttore sportivo Faggiano, del club manager Marco Rossi presenti a bordo campo. Nozioni su nozioni. In questi giorni l’allenatore sta andando in pressione sul team per trasferire i concetti base. Riferimenti e direttrici di gioco per gli sviluppi in fase offensiva. Meccanismi difensivi con scalate e movimenti preventivi. La necessità di una concentrazione costante.