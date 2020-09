Samp tra preparazione e trattative di mercato

La Sampdoria prosegue la preparazione al campionato. Sul campo 1 del “Mugnaini” Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto una seduta caratterizzata da un circuito di forza ed esercitazioni tecniche a tema tattico. Potenziamento in palestra per Emil Audero, individuale sul campo per Gianluca Caprari e specifico di scarico per Manolo Gabbiadini.

Amichevole. Domani, sabato, è in agenda a Bogliasco una sessione mattutina che sarà seguita dalla prima amichevole pre-campionato con l’Alessandria, formazione che parteciperà al campionato di Serie C (calcio d’inizio ore 21.00, stadio “Moccagatta”).

Intanto sul fronte mercato L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione al Benevento Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Caprari.