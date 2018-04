Genoa, trasferta libera per i tifosi a Bergamo

Sono in vendita nelle ricevitorie Listicket, non sul canale on-line, i titoli di accesso per seguire il Genoa domenica allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Le autorità competenti non hanno posto alcuna limitazione alla vendita, fermo restando il divieto del cambio nominativo sui tagliandi acquistati. La trasferta di domenica a Bergamo è dunque libera anche per i non muniti di tessera del tifoso, quale che sia la regione di residenza. Il costo dei biglietti è di 27 euro (25 + 2 di diritti). Il termine della prevendita settore ospiti è fissato sabato alle ore 19. In vista della penultima gara di campionato in trasferta, è stato organizzato il viaggio in pullman da parte dei Genoa Club Amt, Figgi do Zena, Oregina e Red & Blue. Il giorno della partita non saranno reperibili, in ragione delle normative vigenti, tagliandi per il settore ospiti.