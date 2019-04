Genoa-Torino, Mazzarri: Non daremo peso al Ferraris

Il Torino è partito per Genova con 19 convocati e le parole di mister Walter Mazzarri che ha tracciato la strada alla vigilia della partita.

Nelle ultime dieci trasferte, e dodici partite, la squadra granata ha perso una sola volta. “Rispetto ad altre occasioni in cui non abbiamo avuto una scelta felice nell’ultimo passaggio e non siamo riusciti per questo a chiudere le partite in una situazione di vantaggio, a Genova proveremo a essere un po’ più cattivi e cinici sotto porta. Manchiamo in decisione negli ultimi venti metri. Il fattore ambientale? Non mi aspetto qualcosa di particolare. La sfida si giocherà in campo contro una buona squadra come il Genoa. Il fattore ambientale non peserà più di tanto”.