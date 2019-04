Genoa-Torino, torna Sturaro, out Pandev e Biraschi

Tutti insieme per fare quadrato in vista della partita con il Torino. Una sfida in cui andare a punti per muovere la classifica.

A Pegli la squadra ha perfezionato nel pomeriggio il piano di lavoro con la seduta di rifinitura, prima del raduno nella sede del ritiro per la cena. Al termine mister Prandelli, a cui mancherà Favilli per problemi muscolari, ha diramato la lista dei 22 giocatori a disposizione comprensiva di tre portieri. Torna da squalifica Sturaro. Tra gli assenti invece Pandev e Biraschi, fermati per un turno dal giudice sportivo. Convocati: Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lerager (8), Sanabria (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Pezzella (13), Mazzitelli (15), Romero (17), Rolon (18), Radovanovic (21), Lazovic (22), Bessa (24), Dalmonte (26), Sturaro (27), Pereira (32), Lakicevic (33), Veloso (44), Zukanovic (87), Jandrei (93), Radu (97).