Genoa, tifosi in massa al Porto Antico per abbracciare la squadra

Nuovo bagno di folla per i tifosi del Genoa che non la smettono più di festeggiare.

In diverse centinaia e, i più, giovanissimi, hanno risposto all’invito di società e squadra. Il passaparola via social per festeggiare il primato e incontrare i calciatori, suddivisi in due turni, ha fatto convergere una moltitudine di ragazze e ragazzi al Genoa Store del Porto Antico.

Da Bani e Frendrup, Gudmundsson e Strootman. A Dragusin e Martinez, Retegui e Thorsby. Serpentoni di tifosi si sono attorcigliati intorno alla Palazzina San Giobatta, in attesa del via libera per varcare il portone ed entrare in contatto, esaudire un desiderio, una curiosità e fare conoscenza. “Piacere”. Dopo il bagno di folla in Piazza De Ferrari per il “Retegui Day”, un’altra occasione per toccare con mano la voglia di partecipazione che sta alimentando il clima euforico di questi mesi. “Orgogliosi di voi e del record”. E’ l’inno che risuona, come un guasto d’amore, a Villa Rostan.