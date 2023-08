Genoa, Retegui: Un filo mi lega a questa maglia

Retegui e’ pronto a conquistare il Genoa ed affermarsi in maglia azzurra.

“E ra destino” che accadesse, ammette Mateo Retegui. Lui, ex figlio del Boca, la squadra degli xeneizes, che sbarca al Genoa. “Un filo invisibile – racconta – unisce la storia di questi due club. Non solo: mio bisnonno paterno era genovese, esiste uno stretto legame fra Genova e la mia famiglia”.

”Io e Immobile? Nessuna rivalità, mi ha accolto benissimo”.

Due settimane di Genoa gli sono bastate per capire in quale mondo sia finito e quanto sia grande la passione che lo accompagnerà nel suo cammino rossoblù in questa prima stagione in serie A.