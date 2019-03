Genoa, terza sfida del Viareggio domani a Begato 9

Due vittorie su due. Vediamo se ci esca la terza. Dopo l’inaugurazione alla presenza del presidente del C.O.N.I. Malagò, il “Begato 9 Stadium”, il nuovo impianto sportivo sede della Scuola Calcio Genoa, dei giovani del Campomorone Sant’Olcese e della Bolzanetese, si prepara a tagliare il nastro di un’altra storica data. Sabato infatti lo stadio incastonato nel quartiere collinare alle spalle della città ospiterà per la prima volta una partita della Viareggio Cup. Il ‘Mundialito’ per club sta per concludere la fase a gironi. La Primavera di mister Sabatini ospita gli uruguaiani dell’Atlantida Juniors, con la certezza del passaggio agli ottavi come prima e l’ambizione di valorizzare gli elementi che si stanno mettendo in vetrina. Arbitro dell’incontro il signor Borriello della sezione Aia di Arezzo. Inizio alle 15. Per i supporter del Grifo la possibilità di apprezzare anche i lavori compiuti.