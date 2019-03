Air New Zealand cancella tutti i voli regionali dei turboelica da Christchurch

Air New Zealand ha annullato i servizi di linea regionali operati con turboelica programmati per partire da Christchurch questa sera in seguito alla tragedia avvenuta in città.

La compagnia aerea ha cancellato 17 voli regionali questa sera in quanto non è possibile effettuare i controlli ai passeggeri e ai loro bagagli. Le operazioni di volo dall’aeroporto di Christchurch continueranno per quel che riguarda le attività di sicurezza in atto.

In questo momento i servizi regionali di linea in arrivo a Christchurch continuano ad essere attivi. Alcuni aeromobili per le tratte regionali partiranno da Christchurch per posizionarsi altrove nel network di Air New Zealand, con a bordo solamente piloti ed equipaggio.

“Ai clienti che hanno prenotato sui nostri voli – si legge in una nota – viene richiesto di controllare lo stato del loro volo sulle pagine di arrivi e partenze sul sito Web di Air New Zealand; i clienti interessati dalle cancellazioni che vorranno viaggiare ugualmente saranno riprenotati sul prossimo volo disponibile. I clienti prenotati su voli cancellati che invece non desiderano viaggiare, possono richiedere il rimborso del biglietto o mantenere il suo valore come credito per i prossimi 12 mesi. Air New Zealand si scusa per l’inconveniente causato. La sicurezza dei propri clienti e dipendenti è fondamentale”.

La compagnia aerea ha ora esteso la flessibilità per i clienti prenotati per volare da o verso Christchurch. I clienti prenotati sui voli da/per Christchurch fino alla fine del weekend hanno automaticamente la possibilità di cambiare e riprenotare i biglietti qualora non siano più in grado di viaggiare.

Non verranno applicati costi di modifica o differenze tariffarie per i clienti obbligati a riprenotare.

I clienti possono scegliere se chiamare il contact center della compagnia aerea o tramite messaggio privato su Facebook o Twitter per gestire immediatamente eventuali modifiche delle prenotazioni; il volume delle chiamate sono superiori al solito a causa di questa emergenza e i clienti interessati sono invitati a non chiamare oggi Air New Zealand per avvisare di eventuali modifiche ai loro piani di viaggio.

Air New Zealand ha offerto il suo completo supporto agli operatori che si occupano di gestire l’emergenza nell’attentato di oggi a Christchurch.