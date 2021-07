Genoa, terminato il ritiro di Neustift

Bye-bye Neustift. Con tanti ringraziamenti al consorzio turistico, al personale del Vitalhotel Edelweiss e ai tifosi che, anche quest’anno, nonostante le complicazioni dettate dai trasferimenti, hanno seguito a centinaia i primi passi del team. Il Genoa ha tolto le tende dalla Val Stubai, dopo l’allenamento svolto sabato alla Sportplatz. Una partita di due tempi da 30’ ha chiuso il sipario, prima del rientro in Liguria e i due giorni di riposo accordati da Ballardini e dallo staff. Il team si ritroverà martedì al ‘Signorini’ per proseguire la preparazione.

Al rientro in Liguria, mister Ballardini e lo staff calibreranno il proseguimento della preparazione tecnica, tattica e atletica. Il tempo non manca a quattro settimane dalla partenza del campionato, in casa dell’Inter, anticipato dall’esordio in Coppa Italia dove il Grifone, nell’edizione 2020/21, era uscito agli ottavi portando la Juventus ai supplementari.