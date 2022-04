Genoa, tegola Rovella per due settimane

Tegola Rovella per il tecnico Blessin e per il Genoa che ha bisogno di tutti i suoi effettivi per tentare l’impresa.

Rovella era assente nella partita di ieri contro il Verona, ma non si conosceva bene l’entità del problema fisico che non gli ha permesso di essere a disposizione di Blessin per la trasferta scaligera.

L’infortunio emerso dai controlli svolti stamattina non è di poco conto: il ragazzo ha rimediato una distrazione muscolare al quadricipite che potrebbe costringerlo a diverse settimane di stop. Almeno 15 giorni per il gioiellino di proprietà della Juventus, speranzoso di tornare il prima possibile per aiutare i Grifoni nel finale di stagione. Una perdita non gravissima, visto che stavano giocando Badelj e Sturaro in mediana, ma comunque importante visto che di fatto mancherà il primo sostituto di entrambi, soprattutto dell’ex Fiorentina.