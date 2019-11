Genoa, tegola Koaume: rottura del legamento crociato

Il Genoa Cricket and Football Club comunica che Christian Koaumè è stato sottoposto ad accertamenti a seguito dell’infortunio riportato durante la Coppa d’Africa U23. Gli esiti degli esami prescritti dal responsabile medico, dott. Piero Gatto, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lunedì il prof. Pier Paolo Mariani con la sua èquipe, presso la clinica Villa Stuart a Roma, eseguirà l’intervento chirurgico per il ripristino della funzionalità articolare.

Una tegola per mister Motta che perde il giocatore offensivo più in forma in questo momento in rosa: ora sarà Pandev a guidare l’attacco insieme a Pinamonti in attesa del lungo recupero e del mercato di gennaio.