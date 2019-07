Genoa, summit società-mister Andreazzoli in settimana

E’ caldo il telefono tra i dirigenti e mister Andreazzoli per limare i dettagli in vista dell’inizio del (primo) ritiro estivo che dal 2005, con l’unica interruzione di un’estate, il team si accinge a svolgere tra i monti verdeggianti della Val Stubai in Austria.

Dagli aspetti organizzativi. Al tema mercato con tutti gli aggiornamenti che di ora in ora rimodulano il quadro e il ventaglio delle opzioni. I contatti sono continui e in settimana dovrebbero sfociare in un summit con il neo mister in Liguria o in Toscana. La macchina si è messa in moto con la presentazione del tecnico al Museo e il piede resta schiacciato sull’acceleratore. Dopo la passerella con i valligiani del Fc Stubai e un altro match previsto in loco, sulla via del ritorno, in Francia, il Genoa disputerà un’amichevole con l’Olympique Lione il 20 luglio.