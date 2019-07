Genoa, tra una settimana la partenza per Neustift

Inizia tra una settimana la nuova stagione sportiva con la partenza della squadra fissata lunedì prossimo per il ritiro estivo a Neustift im Stubaital.

Al Centro Sportivo Gianluca Signorini, teatro dei lavori di rifacimento strutturale dei campi in dotazione, sono iniziate le manovre preparatorie, a margine delle riunioni che si stanno infittendo per ottimizzare gli aspetti logistici, operativi e organizzativi come da richieste di mister Andreazzoli espresse al club. La rosa dei convocati, suscettibile sino all’ultimo di variazioni, verrà definita nella seconda parte di settimana. Il cerchio si sta stringendo in sede mercato anche su acquisti e cessioni, dopo le operazioni andate a segno e il lavoro imbastito per le future ufficializzazioni.