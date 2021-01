Genoa, Strootman arrivato a Genova: l’immagine dell’arrivo

Dopo alcune notizie contrastanti finalmente Kevin Strootman è arrivato a Genova: inizia l’avventura al Genoa.

Il centrocampista olandese è sbarcato con un volo privato all’aeroporto Cristoforo Colombo poco dopo le 18 accolto da giornalisti, fotografi, televisioni e alcuni tifosi.

Mascherina ufficiale del Genoa e sciarpa rossoblù per le foto di rito Strootman torna così in Italia dopo due anni e mezzo dal suo passaggio dalla Roma all’Olimpyque Marsiglia nel 2018.

Negli ultimi mesi a Marsiglia era finito in panchina per le scelte tecniche del nuovo allenatore Vilas-Boas e così ecco la decisione di lanciarsi in questa avventura conscio di dover lottare per la salvezza.

