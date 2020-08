Genoa, squadra in vacanza: solo Radovanovic a Pegli

Tutti meno uno. C’è chi ha iniziato le vacanze dopo un finale di stagione da batticuore. E chi sui nuovi campi del ‘Signorini’ continua a darci dentro saltando tra spogliatoio, sala terapie e palestra.

E’ il caso di Ivan Radovanovic, reduce dalla salvezza afferrata con i compagni. Dopo essere rientrato a Genova, chiusa la parentesi in Serbia per la riabilitazione post operazione (a febbraio), il centrocampista ex Chievo sta proseguendo il percorso, sotto il controllo di componenti lo staff sanitario, che lo porterà a ricongiungersi al gruppo per il ritorno alla piena attività. Saranno gli ultimi controlli a fissare il traguardo finale. Il più è stato fatto.