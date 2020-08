Genoa, rivoluzione Preziosi: Marroccu e Nicola in bilico

Il Genoa pensa all’ennesima rivoluzione sia nei quadri dirigenziali sia nella guida tecnica dopo l’ennesima salvezza raggiunta al fotofinish.

Daniele Faggiano che ha guidato il club Parma come direttore sportivo dalla Lega Pro fino alla doppia stagione in serie A. Faggiano ha 42 anni, fa parte della nouvelle vague dei dirigenti, ha avuto come maestro una vecchia conoscenza rossoblù come Giorgio Perinetti. Il decano dei direttori sportivi lo aveva voluto a Siena, poi Faggiano si è costruito la carriera tra Trapani, Palermo e appunto Parma.

E’ lui l’uomo per il dopo Marroccu che non ha convinto Preziosi con le sue scelte. Con il direttore sportivo in uscita anche Nicola potrebbe non essere confermato. Spunta il nome di D’Aversa, legato a Faggiano, ma anche Liverani e Maran possono essere nomi appetibili.