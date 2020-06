Genoa, sprint nella preparazione in vista del Parma

Sette giorni al debutto bis. All’esordio nel mini torneo di 12 partite che delimitano la conclusione del campionato, dopo la lunga interruzione causa emergenza.

Archiviati i due giorni di riposo concessi da mister Didi Nicola, capitan Criscito e compagni si sono ributtati a capofitto nella preparazione. Sette giorni per limare i particolari e farsi trovare pronti alla sfida con gli emiliani, subito un crocevia importante sulla strada di una salvezza tutta da conquistare. Il programma di oggi si è snodato tra campo e palestra al Centro Signorini, dove la squadra tornerà mercoledì per proseguire il piano di lavoro articolato sotto diversi fronti. Non si scontano per ora particolari problematiche all’interno del gruppo, con il solo Radovanovic costretto a dare forfait in questo finale che si annuncia tiratissimo per il susseguirsi degli impegni in calendario.