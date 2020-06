Genoa, Preziosi: Abbiamo le qualità per salvarci

Teste a cuocere, tutti insieme. Per alimentare il riscatto dopo un girone di andata di sofferenza e raggiungere così il porto della salvezza. Il presidente Enrico Preziosi, nel contesto di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto prima della ripresa del campionato. Una panoramica su vari argomenti, consultabile interamente sull’edizione cartacea. “Lo stop non ci ha favorito: attraversavamo un periodo positivo e venivamo da una bella serie di prestazioni e risultati. La ripartenza rappresenta sempre un’incognita, ancor più giocando ogni tre giorni. Abbiamo ben chiara la rotta da seguire. Le qualità ci sono per cercare di mettersi al sicuro il prima possibile. A gennaio abbiamo inserito giocatori di esperienza e molto legati al Genoa, in un mare tempestoso servono elementi navigati. In questo periodo di lontananza tutti abbiamo avuto modo di fare profonde riflessioni, una situazione del genere impone cambiamenti. In questi tredici anni di Serie A, ritengo di aver compiuto tanti sacrifici insieme alla mia famiglia. Prima o poi spero che questo venga compreso e il Genoa possa andare incontro a un futuro sempre migliore”.